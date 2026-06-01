八代市の新庁舎建設をめぐり、逮捕・起訴された八代市議会議員が、一緒に逮捕された男に、捜査状況などの情報を集めるよう依頼していたとみられることが新たに分かりました。 【写真を見る】逮捕・起訴の八代市議が「捜査情報の収集」依頼か共犯の男が市職員らに接触【熊本・八代“巨額”汚職事件】 「事前の打ち合わせ、指示はあったのか」 5月14日に開かれた、八代市の新庁舎建設における業者選定の経緯を調べる