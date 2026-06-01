和歌山市でてんかんの発作で意識障害に陥るおそれを認識しながら車を運転して事故を起こしたなどとして危険運転致死傷の罪に問われた女(56)の裁判がはじまりました。 【画像を見る】「本当に人に恨まれない、宝物」多重事故に巻き込まれ亡くなった娘・汐里さん この事件は、女がいったん不起訴となり、検察審査会の議決、再捜査を経て発生から5年後の裁判となっています。 初公判で弁護側は無罪を主張しましたが、事故で