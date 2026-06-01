大阪の梅酒メーカーでは梅酒の漬け込み作業が始まりました。 次々と箱から出されていく新鮮な梅。梅の収穫が最盛期を迎えるなか、大阪府羽曳野市にある梅酒工場では6月1日から梅酒の漬け込み作業が始まりました。 今年は暖冬や少雨の影響で例年より収穫量が少ないものの、例年同様に約4000t～6000tの梅が漬け込まれる見込みだということです。 （チョーヤ梅酒金銅正彦取締役）「あすからの台