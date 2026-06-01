1日朝、石川県白山市白峰で複数の建物を焼く火事がありました。現場は重要伝統的建造物の保存地区内の地域で、警察と消防は出火の原因などを調べています。中田 智輝 記者：「けさ、火事があった現場です。今、全焼した住宅で実況見分が行われています」火事があったのは、石川県白山市白峰の住宅で、1日朝7時前に、近くに住む人から「民家が燃えている」と消防に通報がありました。消防によりますと、火は木造2階建ての住宅1棟を