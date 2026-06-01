熊本県立大学の学生達が、長崎の被爆者から平和の尊さや記憶の継承を学びました。 【写真を見る】"被爆は未来につながる課題"大学生が声をきく熊本県立大学 「助けてください、助けてください」 語り部の工藤武子さんは88歳です。別の被爆者から聞き取った経験を紙芝居にして原爆の恐ろしさを伝えています。 「なぜ語り継ごうと思ったのか」学生が問いかける 語り部 工藤武子さん(88)「平和を守るために、自分達は何をし