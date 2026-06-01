出荷が始まったばかりの『大玉スイカ』。とびきり甘い出来に仕上がっているようです。 新潟市西区と西蒲区で生産される大玉スイカ。 6月1日朝、市場では、仕入れのプロが今年の出来を確認しました。 【松村道子アナウンサー】 「一番甘い、スイカの中心部が全員に行き渡るように切りわけてくださいました。シャリシャリとした食感、そしてスイカのジュースが口いっぱいに広がるようです。甘いです」 例年以上に日