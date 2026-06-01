6月2日（火）の近畿地方は、次第に台風が近づく見込みです。梅雨前線の影響で、台風接近前から広く雨が降るでしょう。 台風6号が近畿地方に最も接近するのは、3日（水）の午前中になる見通しです。それに先立ち、火曜は広い範囲で朝から雨が降り、夜は台風本体の雨雲がかかり始める影響で、雨脚がさらに強まるでしょう。 南部を中心に雷を伴い非常に激しい雨の降る所もありそうです。大雨や暴風への備えは、日中のうちに終