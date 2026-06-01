石川県内は1日も気温が上がり、各地で7月並みの暑さとなりました。こうした中、金沢市では、熱中症を予防しようと誰もが自由に暑さをしのげる施設「クーリングシェルター」の運用が始まりました。高気圧に覆われ、朝から気温がぐんぐん上がった1日の石川県内。中條 栞 記者：「午前11時の香林坊です。手元の温度計はすでに33度を超え、立っているだけで汗ばむような暑さとなっています」 最高気温は、金沢で29.7