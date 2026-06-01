女子ゴルフの小林光希が１日、自身のインスタグラムを更新。「《ＡｕｄｉＱ５》車両提供して頂き、先週からＡｕｄｉＱ５でツアーを移動しています！」と報告し、愛車と並んだ写真や運転席に座る写真を投稿した。車両はブラックのＳＵＶで、最高級モデルなら１０００万円を超える高級車。小林は「東京→福島→新潟高速道路を走っていても車内の音が静かですし滑らかに走ってくれるので長距離移動でも疲れにくく快適に新