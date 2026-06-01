【パリ共同】テニスの全仏オープン大会責任者のアメリ・モレスモ・トーナメントディレクターは1日、男子シングルス2回戦でアドルフォダニエル・バジェホ（パラグアイ）が女性が主審を務めるべきではなかったと性差別的な発言をしたことを受け、罰金6万5千ユーロ（約1200万円）を科したと明らかにした。AP通信が報じた。同選手は地元フランス選手に敗れ、女性主審が熱狂的な観客を制御できなかったと主張した。「この種の試合は