関西にゆかりのある各界からベストファーザーを選出、表彰する「第19回ベスト・ファーザー賞in関西」授賞式が1日、大阪市内で行われ、ギタリストのMIYAVIが文化部門を受賞した。MIYAVIは「子育ては母親の愛だと思います。僕も世界中を旅する中で、家庭で子どもたちに寄り添って向き合ってくれている妻のmelody.に感謝したい。そして、この賞を捧げたい」と感謝した。世界中を飛び回る中、LINEでコミュニケーションをしっかり取って