市川 栞 キャスター：台風が北上しています。ここからは、気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。台風は今、沖縄本島付近を北上しています。 小野：あす2日、九州の南から四国を通り、あさって3日にかけて関東沖へ進む見込みです。2日夕方からは速度を上げる予想です。雨と風の予想で見ていきます。 これが台風です。台風は太平洋沿岸を進みます。午後、加賀から雨が降り出すでしょう。