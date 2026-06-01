警戒が必要です。31日に石川県津幡町でクマの目撃が相次ぎ、近くの小学校では児童の安全確保に向け、対応を迫られました。津幡町によりますと、31日正午過ぎ、津幡町杉瀬で「クマを見た」と、町と警察に通報がありました。山東 徹也 記者：「きのう、クマが目撃された現場です。私の左手から現れたクマは、ちょうど右側の林へと姿を消したというとこです」その後、31日午後から夜にかけて、直径1キロの範囲でクマの目撃情報が4件、