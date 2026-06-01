石川県加賀市の加賀温泉駅前の再開発について、慎重な姿勢を示していた山田利明市長が1日、これまで通り事業を継続すると表明しました。加賀市・山田 利明 市長：「若者も高齢者の方も集える施設をしっかりと作っていかなければいけないと感じ、決断した」去年10月の市長選挙で初当選した山田市長は、前市長が進めていた加賀温泉駅前再開発の見直しなどを訴えていました。 1日の会見で山田市長は、有識者による外部検証チ