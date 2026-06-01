石川県宝達志水町の高下栄次町長が、まもなく就任1年を迎えるにあたり、今後の抱負を語りました。宝達志水町では、スイスの高級腕時計ブランドと協力し、世界一のコメ作りを目指して取り組んでいるほか、高級黒イチジク「黒蜜姫」など日本のトップを狙える特産品があるとし、さらに磨きをかけたいと話しました。また今後は、学力の高さなどをアピールし、子育て分野を町の魅力にしていきたいとしています。宝達志水町・高下