コスプレイヤーでモデル・ありかみうが、4月25日・26日に千葉・幕張メッセで開催された動画サービス「ニコニコ」の大型イベント「ニコニコ超会議2026」に参加。アニメ『美少女戦士セーラームーン』シリーズに登場するセーラーネプチューン(海王みちる)のコスプレを披露した。セーラーネプチューンのコスプレを披露したありかみう(@Miuuu1216)○“推し”にあわせて挑戦したセーラーネプチューン現在、ブランドモデルや雑誌グラビア