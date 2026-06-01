北中米Ｗ杯に臨むサッカー日本代表のＭＦ中村敬斗（Ｓランス）の報告に数多くの反響が寄せられている。１日に自身のインスタグラムで「このたび、日本航空（ＪＡＬ）とパートナーシップ契約を締結しました」とつづり、飛行機の模型とサッカーボールを持った写真を投稿。「今後は、ＪＡＬと一緒に若い世代の挑戦を後押しできるような活動にも取り組んでいく予定です」などと意気込みを記している。サッカーでは久保建英（Ｒソ