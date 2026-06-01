女優の尾碕真花（おさき・いちか＝２５）が１日、インスタグラムで所属事務所オスカープロモーションの退所を報告した。ただ、オスカーは同日、これを否定。尾碕は５月３０日、Ｘ（旧ツイッター）が乗っ取られたことを示唆しており、その２日後の?退所?報告は波紋を広げている。尾碕は１日、インスタで「５月３１日をもちまして、オスカープロモーションを退所いたしました」と報告。「約１４年にわたりお世話になり、さまざま