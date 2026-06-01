米NVIDIAは6月1日、台湾で始まるCOMPUTEX 2026に先駆けて基調講演を実施し、モバイル向けチップやデータセンター向けの製品発表を実施した。一方ほぼ見られないかに思われた消費者・ゲーマー向けの発表として、Ray ReconstructionがDLSS 4.5と併用できるようになると明らかにされている。「NVIDIA DLSS 4.5」×Ray Reconstructionが今年8月導入決定！ DLSSとレイトレで最新版が出揃うNVIDIA DLSS 4.5は、第2世代トランスフォーマー