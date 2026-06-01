俳優の北村匠海が１日、都内で行われた「第３５回日本映画批評家大賞」授賞式に出席し、映画「愚か者の身分」（永田琴監督）で主演男優賞を受賞した。作中で闇ビジネスの世界に身を置く若者たちのひとり・タクヤを演じた北村は「『なぜ自分なのか』というのが率直な感想だった」と本音を吐露。「選考理由を読んだところ、自分が歩んできた役者人生を全肯定してくれる言葉たちが並んでいて。『僕は間違っていなかった』と自分を