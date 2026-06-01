時代劇専門チャンネルを運営する日本映画放送とニッポン放送が共同製作したラジオドラマ『鬼平犯科帳 本所・桜屋敷』が、「第63回ギャラクシー賞」(主催：放送批評懇談会)のラジオ部門で選奨を受賞した。主演の松本幸四郎は「作品を評価していただいたことに心より御礼申し上げます」とコメントを寄せた。ラジオドラマ『鬼平犯科帳 本所・桜屋敷』○声と音で描く『鬼平犯科帳』ラジオドラマ『鬼平犯科帳 本所・桜屋敷』は、2025年6