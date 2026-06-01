先月２８日にお笑いコンビ「見取り図」リリー（４１）との結婚を発表したフリーアナウンサーの今川菜緒（２９）が、発表後初めて自身のインスタグラムを更新した。今川は１日までに「たくさんの温かいお言葉を本当に本当にありがとうございます」と感謝をつづり、「ＨａｐｐｙＷｅｄｄｉｎｇ」と記されたバルーンで飾られた花の写真をアップ。「改めて周りに恵まれすぎているなと感謝の気持ちが溢れるばかりです。仕事を益々