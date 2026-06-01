台風６号 九州南部、九州北部に接近へ 台風６号は２日にかけて暴風域を伴って、九州南部・奄美地方に接近する見込みです。九州南部・奄美地方では２日にかけて、暴風、うねりを伴った高波、土砂災害に厳重に警戒してください。宮崎県、鹿児島県では、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。 九州北部地方へは、２日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて最も接近する見込みです。九州北部地方では、