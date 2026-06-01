台風6号は奄美大島を直撃するコースで北に進んでいます。鹿児島県内では線状降水帯が発生するおそれがあり、土砂災害に厳重な警戒が必要です。 台風6号は、那覇市の南南西にあって、1時間に20キロの速さで北に進んでいます。 奄美地方ではきょう1日夕方から、九州南部もあす2日朝に風速25メートル以上の暴風域に入る見込みです。 （記者）「奄美市笠利町の土浜海岸です。まだ強風域に入っていませんが、海の波が