台風6号 暴風域伴い関東甲信地方に接近するおそれ（１日午後１０時現在） 台風６号は、２日から東よりに進路を変えて、３日は暴風域を伴ったまま関東甲信地方に接近するおそれがあります。 関東甲信地方では、３日は土砂災害や暴風、うねりを伴った高波に厳重に警戒し、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。 気象庁によると、台風６号は、２日の日中に鹿児島県種子島付近に北上したあと、東寄