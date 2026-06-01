台風6号が接近している奄美大島の瀬戸内町から、今の様子を中継で伝えてもらいます。 奄美 瀬戸内町古仁屋 奄美市名瀬から車でおよそ1時間、奄美大島南部、瀬戸内町古仁屋に来ています。こちらでは午後5時前から雨が強くなってきました。 また、風はそこまで大きく吹いてはいなかったんですが、この中継の準備をしている間に、民家の木々を横に大きく揺らすような強い風が吹く瞬間もありました。町の様子を見てみますと、人の