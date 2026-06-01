北上する台風6号。今後の進路などについて鮫島気象予報士の解説です。 現在、台風6号の中心は、与論の西南先およそ150キロに位置していると見られます。そして、中心の気圧が975ヘクトパスカル、北に20キロの速さで進んでいます。 午後6時の推定で、与論が風速25メートル以上の強風域に入ったものとみられます。 この先の進路を見てみると、勢力を維持しながら、奄美から種子島・屋久島を縦断するようなコースを