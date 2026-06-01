台風の接近に伴い、2日も交通に乱れが出ているほか、多くの学校で休校が決まっています。 海の便 桜島フェリー・垂水フェリー運航見合わせ 海の便はあす2日、桜島フェリーと鴨池・垂水フェリーが始発便から運航を見合わせ、奄美と種子島屋久島航路も軒並み欠航が決まっています。 空の便 2日の空の便は、鹿児島と県内離島を結ぶ便など80便以上が欠航となっています。 鉄道JR在来線は始発から運転見合