台風6号が直撃するおそれがある鹿児島県内では、接近に備えて各地で準備が進められていました。 奄美大島の瀬戸内町です。台風の接近に備え、窓の補強をする住民の姿がみられました。 こちらは収穫の最盛期を迎えたパッションフルーツ農園です。ビニールを張ったままではハウスが倒壊するおそれがあります。一方で、はずしてしまうと果実が強風で落ちてしまうおそれもあるため、苦渋の決断を迫られていました。