台風はこのあと県本土にも接近します。鹿児島市のホームセンターでも台風に備える客の姿が見られました。 「鹿児島市のホームセンターです。入口入ってすぐのところに、ブルーシートや養生テープなど防災コーナーができています」 鹿児島市のホームセンターでは、いつもは分散して販売している防災グッズを、入口すぐの分かりやすい場所にまとめました。