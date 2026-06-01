与論町によりますと、台風６号の強風で浄水場の一部が壊れ、雨水が水道水に混入したということです。 与論町では、１日から２日午後７時頃までは、水道水を飲み水として使用しないよう呼びかけています。 なお、トイレや風呂、洗濯など、飲料水以外については、問題なく使用できるということです。 ・ ・ ・