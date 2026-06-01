放送文化や事業の発展に貢献した人に贈られるギャラクシー賞。MBCの番組が、ラジオ部門の優秀賞を受賞しました。 きょう1日、東京で開かれたギャラクシー賞の贈賞式で、MBCの番組「MATCHAの挑戦～鹿児島の本物を届けるために～」が、ラジオ部門の入選8作品のうち、大賞に次ぐ優秀賞3作品の一つに選ばれました。 荒茶生産量が2年連続で日本一となった鹿児島の生産者など、お茶に関わる人々を取材し、世