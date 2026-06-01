福岡県鞍手町の社会福祉協議会は、利用者の通帳などから現金およそ450万円を不正に引き出したとして、30代の男性職員を諭旨退職の懲戒処分にしたと6月1日に発表しました。■会見「申し訳ございませんでした。」3月31日付で諭旨退職の懲戒処分を受けたのは、鞍手町社会福祉協議会の30代の男性元職員です。協議会によりますと、元職員は去年4月からことし2月までの間、利用者5人の預金通帳から現金およそ400万円を引き出したほか、協