東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。台風6号についても詳しくお伝えします。【台風6号進路図】台風6号は勢力を維持したまま、2日午前中に奄美に、午後には九州に最接近する見込みです。予報円の北側を通ると、鹿児島や宮崎に上陸する可能性があります。ただ、福岡や佐賀は、風速25メートル以上の暴風域には入らない予想で、大荒れの天気とはならないでしょう。【雨の予想】