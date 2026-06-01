かつて養蚕業が盛んだった長野市七二会地区では、地元の小学生が蚕を飼育する授業に取り組んでいます。命の大切さや地域の暮らしを支えてきた伝統産業について学びます。「かわいい」蚕と初めて対面したのは、長野市立七二会小学校の3年生5人です。用意されたのは、ふ化したばかりの、1センチほどの蚕です。総合的な学習の一環で、3年生以上が蚕の世話をし、繭になるまで育てます。3年生「小さくてかわいい」3年生「いっぱいいて、