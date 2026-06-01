長野県内の宿泊施設の利用者から一定額を徴収する、県の宿泊税が6月1日から始まりました。食事代を除いた素泊まり料金が1泊6000円以上の場合、200円が課され、3年後には300円に増額される予定です。県によりますと、税収は5年間で108億円を見込んでいます。宿泊税は自治体の条例に基づき、使い道を定めた上で徴収する税で、長野県では、観光地を結ぶシャトルバスの新設や、公共交通の支払いができるアプリの開発などに活用される予