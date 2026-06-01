ドル円１５９．４５近辺、ユーロドル１．１６５５近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は159.45近辺、ユーロドルは1.1655近辺で推移している。ドル円は東京早朝の159.24付近を安値に買われ、東京午前には159.50付近に高値を伸ばした。その後は現在に至るまで159.40台での揉み合いが続いている。159.50付近で上値を抑えられている。 ユーロドルは東京早朝の1.1671付近を高値に売られ、東京昼過ぎに