東京時間17:41現在 香港ハンセン指数 25398.18（+215.79+0.86%） 中国上海総合指数 4057.74（-10.83-0.27%） 台湾加権指数 45337.91（+604.97+1.35%） 韓国総合株価指数 8788.38（+312.23+3.68%） 豪ＡＳＸ２００指数 8729.41（-2.24-0.03%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74506.69（-269.05-0.36%） １日のアジア株は、まちまち。前週末の米国株の上昇を好感して、一部の市場では買