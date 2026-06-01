ユーロ圏１０年債利回り格差仏６２、伊７３ｂｐ縮小一服 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%） ドイツ2.982 フランス3.599（+62） イタリア3.707（+73） スペイン3.401（+42） オランダ3.102（+12） ギリシャ3.657（+68） ポルトガル3.348（+37） ベルギー3.519（+54） オーストリア3.221（+24） アイルランド3.151