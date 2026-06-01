ドル指数はドル高が先行も続かず＝ロンドン為替 週明けのドル指数は、ドル高方向への動きが先行した。先週末NY終値98.942に対して、東京午後には99.081まで上昇した。しかし、その後はドル売りに押されており、ロンドン序盤に98.919まで低下。その後は99台を回復しての揉み合いとなっている。 ドルインデックス＝99.03(+0.09+0.09%)