5月30日、高知市春野町でサッカー元日本代表・小野伸二さんがサッカー教室を開きました。30日にGIKENスタジアムで開催されたのは、ワールドカップに3回出場したサッカー元日本代表の小野伸二さんによるサッカー教室です。このイベントは、Jリーグパートナーでもある明治安田などが協賛し全国でおこなっていて、高知では初開催です。教室には、118人の小学生が参加し、小野さんか