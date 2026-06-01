ロンドン序盤は様子見ムード広がる、ドル円１５９円台半ばに膠着＝ロンドン為替 ロンドン序盤の為替市場は、主要通貨がいずれも狭いレンジにとどまり、全体として様子見姿勢が強い。ドル円は159円台半ばでの膠着が続き、ユーロドルは1.16台半ば、ユーロ円は185円台後半での小動きとなっている。 ドル円は東京時間に中東情勢と原油高を背景に159.50円まで上昇したが、それ以上の買いは手控えられている