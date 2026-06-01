長野県飯田市では、小学生が小型ロケットづくりに挑戦しました。果たしてロケットは、空へ飛び上がることができたのでしょうか。「やっとちょっとできたけど、太いな～」「最終的な太さは、これだでな」小型ロケットづくりに挑戦したのは、飯田市立松尾小学校の6年生、約120人です。地元のまちづくり委員会などが企画した「出張科学実験教室」で、2011年から毎年開かれています。市内のボランティアグループから講師を