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欧州株ハイテク株がけん引も、騰落銘柄数は下げが多い 東京時間19:29現在 英ＦＴＳＥ100 10394.51（-14.77-0.14%） 独ＤＡＸ25195.01（+90.31+0.36%） 仏ＣＡＣ40 8195.03（+11.69+0.14%） スイスＳＭＩ 13444.94（-97.72-0.72%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:29現在 ダウ平均先物JUN 26月限51275.00（+198.00+0.39%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限