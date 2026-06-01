「あじさい神社」の愛称で親しまれている高知市の神社で、色とりどりのアジサイが美しく咲き始めました。花びらが幾重にも重なるかわいらしいアジサイの花「きらきら星」。「あじさい神社」の愛称で親しまれている高知市春野町の六條八幡宮では、約110種類1500株のアジサイが植えられています。境内のアジサイは、地元の住民グループ「春野町アジサイ愛好会」が手入れをしていて、2026年は春の時期の気温が高かったため、例