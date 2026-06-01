日本テレビ系列のテレビ局が地球のためにいいことを考えるSDGsな1週間、「グッド・フォー・ザ・プラネット・ウィーク」、略してグップラ。テレビ信州でも「明日にちょっといいチョイス」をテーマに、視聴者の皆さんと一緒に考えていきます。1回目は、新聞紙がつなぐ絆の物語。子育ての中で、息子との思い出を残そうと工作を始めた女性。新聞紙に込めたアートとは。「ユーチューブ40万回再生