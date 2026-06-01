自民党高知県連は5月31日に定期大会を開き、来年（2027年）春の統一地方選挙での必勝を目指す運動方針を承認しました。自民党県連は31日、高知県高知市で定期大会を開き、今年度（2026年度）の運動方針などを協議しました。尾粼正直官房副長官が去年（2025年）10月に会長に就任してから、初めての大会になります。運動方針では、来年春の統一地方選挙を最重要課題と位置付け、執行部は、選挙を制するカギは「日常的な地域で