フェンシングサーブルの日本代表が1日から大分市で合宿を始めました。 そのメンバーに選ばれている県出身の江村美咲選手などが佐藤知事を表敬訪問しました。 フェンシングサーブルの日本代表は1日から7日まで大分市で強化合宿を行っています。 その合宿に参加している県出身の江村美咲選手などが1日佐藤知事を表敬訪問しました。 この中で江村選手は「ロサンゼルスオリンピックでは男女ともに団体で出場