テレビ大分 大分県は1日、5月25日から31日までの1週間に熱中症（疑い含む）で32人が救急搬送されたと発表しました。 消防によりますと2026年度集計を始めてから1週間の人数では最多となっています。 内訳は、重症が1人、中等症が18人、軽症は13人です。 消防ごとの内訳は、大分市消防局が最も多く13人、次いで中津消防本部が5人となっています。 年齢別では、65歳以上の高齢者が最も多く22人となっています。