テレビ大分 5月30日、大分トリニータはJリーグ特別大会のプレーオフラウンドの第1戦でJ3の奈良と対戦。 試合はまさかの展開となりました。 アウェーで行われた25位から28位を決めるプレーオフラウンド。 試合は序盤からトリニータが流れを掴みます。前半18分有馬のヘディングシュートでトリニータが先制します。 さらに前半28分と44分に得点を重ね3対0とリード